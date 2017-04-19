У Запоріжжі через негоду були знеструмлені тисячі будинків

16:06, 19 квітня 2017
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В області станом на ранок середи залишалися без світла 26 населених пунктів.

В Україну прийшла негода / УНІАН
В Україну прийшла негода / УНІАН

В ніч на середу дощ та мокрий сніг із сильними поривами вітру, які накрили Запорізьку область, спричинили знеструмлення тисяч житлових будинків в обласному центрі та десятків населених пунктів області.

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Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив на своїй сторінці у Facebook, що комунальники намагаються привести місто до ладу до 17:00 – тут були повалені сотні дерев, а люди лишилися без світла.

"Якщо говорити про наслідки негоди, то за останню ніч вона завдала багато шкоди місту – це близько 400 повалених дерев і 13 тисяч житлових будинків без світла. З ночі в посиленому режимі в Запоріжжі працюють мобільні бригади з очищення міста від занепалих дерев і гілок, 900 двірників вийшли вранці розчищати внутрішньобудинкові території, задіяна техніка для розчищення доріг. Завдання – максимально привести в порядок город до 17:00", - розповів Володимир Буряк.

За даними "Запоріжжяобленерго", станом на 9:00 ранку без енергоживлення залишалися 26 населених пунктів, з них 1 – частково.

"Від негоди постраждали Вільнянський (знеструмлено 6 н.п.), Запорізький (18 н.п.) та Кам’янсько-Дніпровський (1 н.п. – повністю, 1 н.п. – частково) райони. Також пошкоджені кілька повітряних ліній електропередач 10кВ Запорізьких міських електромереж, внаслідок чого без світла залишаються частина мешканців Правого берега, Запоріжжя-Лівого та станції Дослідна", - йдеться у повідомленні.

Над відновленням енергопостачання працює 21 бригада енергокомпанії, до ремонтних робіт залучені 110 фахівців та 22 одиниці спецтехніки.

Як повідомляв УНІАН, У Запоріжжі через негоду з 20 квітня призупинено заняття в усіх школах міста. Крім того, відсьогодні відновлено подачу тепла у дитсадки, лікарні та інтернати.

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