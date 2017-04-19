Завтра в Україні продовжиться похолодання, захід і центр буде засипати снігом (видеопрогноз)

16:30, 19 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.

В Украине местами пройдет мокрій снег / УНИАН
В Україні місцями пройде мокрій сніг / УНІАН

На сході без опадів. Найтепліше буде в Донецькій області - до +10°. Жителів південних регіонів очікують дощі, температура до +16°.

Синоптики показали, де серед квітня випало найбільше снігу в Україні (карта)

На заході України у четвер пройдуть мокрий сніг. Найтепліше буде у Волинській області - до +10°.

У північних областях без опадів, температура - до +8°. У центрі України очікуються дощі та сніг, температура вдень до +12°.

За народним прогнозом, 20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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