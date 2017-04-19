Завтра в Україні продовжиться похолодання, захід і центр буде засипати снігом (видеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.
На сході без опадів. Найтепліше буде в Донецькій області - до +10°. Жителів південних регіонів очікують дощі, температура до +16°.
Синоптики показали, де серед квітня випало найбільше снігу в Україні (карта)
На заході України у четвер пройдуть мокрий сніг. Найтепліше буде у Волинській області - до +10°.
У північних областях без опадів, температура - до +8°. У центрі України очікуються дощі та сніг, температура вдень до +12°.
За народним прогнозом, 20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 20 квітня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+24°... +13°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+23°... +11°
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Луганськ+26°... +14°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+23°... +14°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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