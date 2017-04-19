На Харківщині через негоду знеструмлено 155 населених пунктів
До відновлення електропостачання задіяно всі сили.
На Харківщині через негоду знеструмлено 155 населених пунктів. Про це голова Харківської ОДА Юлія Світлична повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Станом на цю годину ми маємо 87 населених пунктів, які повністю знеструмлені, і 68 знеструмлені частково. З 27 районів області навчальний процес призупинений у всіх до кінця цього тижня, окрім одного району і міста Харкова», - сказала вона.
Голова ОДА додала, що до відновлення електропостачання задіяно всі сили.
Світлична також повідомила, що на розчищенні доріг в області працює близько 180 одиниць техніки.
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«Що стосується дорожнього полотна, ми не перекривали рух. У зимовий період у нас були і більш складні ситуації, з якими ми справлялись», - сказала вона й закликала жителів області без нагальної потреби не виїжджати на власних автомобілях.
Як повідомляв УНІАН, зранку Держслужба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що у шести областях України через негоду знеструмлено понад 150 населених пунктів, зокрема на Харківщині – 38.
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