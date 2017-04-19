У Києві завтра без опадів, вдень до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 квітня в столиці без опадів, вдень до +6°.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +3°. Вітер східний та північно-східний, до 5.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:54, а зайде у 19:59.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.

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