У Києві завтра без опадів, вдень до +6°

17:00, 19 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 квітня в столиці без опадів, вдень до +6°.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +3°. Вітер східний та північно-східний, до 5.7 м/с.

Синоптики показали, де серед квітня випало найбільше снігу в Україні (карта)

Сонце в столиці зійде у 05:54, а зайде у 19:59.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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