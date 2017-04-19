До України суне балканський циклон "Петер" (карти)
Циклон "Петер" суне до України.
У четвер, 20 квітня, сніговий циклон піде на північний схід. Тому у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та інших областях опади припиняться, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
Від Одещини до Закарпаття: до південного заходу суне нова негода - синоптик
"З Балкан до нас готується стрибнути черговий циклон. Його добре видно га фото зі супутника. Звати його "Петер". Тому завтра на південному заході України очікується складна погода", - йдеться у її повідомленні.
Синоптик прогнозує, що в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, південній частині Львівської та Закарпатської областей очікується дощ та мокрий сніг, а також сильний вітер.
За словами Діденко, вночі очікуються заморозки, вдень 0-6 градусів тепла, лише у Приазов'ї буде тепліше, до +9+11 градусів. У Києві завтра без опадів. Вночі або близько нуля, або до невеликих мінусів, вдень +4+7 градусів.
"Поступове потепління почнеться з 23 квітня, проте ночі ще залишатимуться холодними", - йдеться у прогнозі синоптика.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+23°... +11°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+18°... +9°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+23°... +14°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +11°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+20°... +11°
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Чернівці+18°... +8°