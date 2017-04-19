До України суне балканський циклон "Петер" (карти)

Циклон "Петер" суне до України.

Циклон принесе дощ, сильний вітер та мокрий сніг / REUTERS

У четвер, 20 квітня, сніговий циклон піде на північний схід. Тому у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та інших областях опади припиняться, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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"З Балкан до нас готується стрибнути черговий циклон. Його добре видно га фото зі супутника. Звати його "Петер". Тому завтра на південному заході України очікується складна погода", - йдеться у її повідомленні.

facebook.com/tala.didenko

Синоптик прогнозує, що в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, південній частині Львівської та Закарпатської областей очікується дощ та мокрий сніг, а також сильний вітер.

За словами Діденко, вночі очікуються заморозки, вдень 0-6 градусів тепла, лише у Приазов'ї буде тепліше, до +9+11 градусів. У Києві завтра без опадів. Вночі або близько нуля, або до невеликих мінусів, вдень +4+7 градусів.

"Поступове потепління почнеться з 23 квітня, проте ночі ще залишатимуться холодними", - йдеться у прогнозі синоптика.

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.