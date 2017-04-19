Траса Дніпро - Кривий Ріг виявилася цілком паралізованою через негоду (фото)

17:42, 19 квітня 2017
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Сотні машин стоять у заторах.

У Дніпрі стався справжній транспортний колапс через негоду: частину міста паралізували затори, а деякий громадський транспорт перестав ходити. Але гірше всього ситуація за містом: там автомобілісти вже шосту годину стоять і не можуть виїхати через погану дорогу, як повідомляє Vgorode.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дніпрянка Наталія Кобзар.

У Дніпрі внаслідок негоди повалено понад 2,8 тисячі дерев

"Траса Дніпро-Кривий Ріг стоїть більше 6 годин. Сотні машин, а керівники Облавтодору на важливій нараді. Я навіть не знаю, що і сказати. В 9:00 Облавтодор пообіцяв, що все буде добре. Навіть дорогу ніхто не намагається розчистити. Скоро закінчиться бензин в машинах", - написала дівчина і поділилася фотографіями, що відбувається.

Як повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, на місці події вже працюють рятувальники. Однак, ситуація дуже складна через сильний вітер.

- У напрямку Кривого Рогу, за поворотом на Сурсько-Литовське (південний потік) пробка через замети. Працює автомобіль і особовий склад. Вітер дуже сильний, мете з полів. Поки не відновлять руху, не прямуйте в цьому напрямку, - зазначили у відомстві.

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