Уточнено кількість жертв квітневої негоди в Україні

Унаслідок негоди загинули четверо людей.

Омелян уточнив кількість жертв негоди в Україні / facebook.com/Міністерство-інфраструктури-України

За уточненими даними, сьогодні на дорогах України загинули 4 людини, 9 травмовано. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ZIK.

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Раніше в міністерстві повідомляли про 7 загиблих на дорогах за сьогодні. "Хотів би одразу відкоригувати інформацію – загинули 4 людини, за нашими даними, та 9 травмовано. Найгірша ситуація – коли на трасі водій Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і сталося зіткнення з вантажним автомобілем", – зазначив Омелян.

За його словами, ситуація ускладнюється тим, що багато машин перейшли на літню гуму. Водіїв просять утриматися сьогодні і, можливо, завтра від поїздок. Техніка розчищає траси п’яти областей, що опинилися під сніговим ударом -Полтавська, Запорізька, Харківська, Херсонська, особливо Дніпропетровська.