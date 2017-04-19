Негода дісталася до Чернівців: школярі отримали позачергові канікули

19:40, 19 квітня 2017
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Із 19 квітня поновлено опалювальний сезон у 20-ти навчальних і дошкільних закладах міста, в яких працюють автономні котельні.

У Чернівцях прогнозують мокрий сніг / УНІАН
У Чернівцях прогнозують мокрий сніг / УНІАН

У Чернівцях через погіршення погодних умов у всіх загальноосвітніх школах з 20 по 24 квітня включно призупинено навчально-виховний процес. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької міської ради, таке рішення було прийнято сьогодні на нараді, яку провів міський голова Олексій Каспрук за участю керівників департаменту житлово-комунального господарства, управлінь освіти, охорони здоров’я та комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго».

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Водночас, з 19 квітня поновлено опалювальний сезон у 20-ти навчальних і дошкільних закладах міста, в яких працюють автономні котельні.

«У дошкільних закладах, де немає можливості централізовано подати теплоносій, температурний режим буде забезпечуватися за допомогою електроприладів. Для цих закладів збільшено ліміти на споживання електроенергії. Управлінню освіти доручено перевірити забезпеченість дошкільних установ необхідної кількістю електрообігрівальних приладів та щоденно моніторити дотримання температурного режиму», - повідомили у прес-службі міської ради.

Довідка УНІАН. У Чернівцях діють 42 загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчаються понад 23 тисячі учнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше навчання вже призупинили у Запоріжжі, Миколаєві, на Харківщині та Дніпропетровщині.

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