Україну засипає снігом: журналісти розповіли про наслідки негоди серед весни (відео)

20:23, 19 квітня 2017
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У Дніпрі, Запоріжжі та Харкові - справжній сніговий апокаліпсис.

В Україні вирує негода / Фото УНІАН
В Україні вирує негода / Фото УНІАН

Негода в Україні забрала вже п'ять життів. Четверо людей загинули в аварії на Харківщині, а на Дніпропетровщині жінку на смерть привалило деревом, йдеться у сюжеті ТСН.

Центр та схід країни засипало снігом - подекуди аж до 28 см. У західних областях знову увімкнули опалення. У Дніпрі, Запоріжжі та Харкові скасовували авіарейси. Від вітру там падали дерева. У кількох областях сотні населених пунктів залишилися без світла. Журналісти побували у різних куточках країни та розповіли про ситуацію з негодою.

Так, квітнева хуртовина засипала Харків рекордною кількістю снігу. Синоптики кажуть, що по області товщина снігового покрову подекуди сягла 24 см. У середмісті снігу дещо менше - до 18 см. 

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Траси за містом засипало снігом. Переважно автомобілі вже на літній гумі, тож аварійність підвищилася. Вранці в області мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою. Чотири пасажири буса загинули. Ще двох у тяжкому стані госпіталізували. Через негоду поліція частково обмежила рух вантажівок.

Негода знеструмила 90 населених пунктів області. У Харкові без світла опинилися тисячі приватних будинків та сорок багатоповерхівок. Вітром повалило більше тисячі дерев. Деякі падали на авто - пошкоджено 12 машин. Через затори людям важко було дістатися роботи. 

У Запоріжжі через негоду закрили міжнародний аеропорт. Сильний дощ та мокрий сніг розмили злітно-посадкову смугу, наразі вона непридатна для використання. Відновити рейси тут обіцяють лише за тиждень. 

Також у місті повалено більше чотирьохсот дерев, потрощено автомобілі, пошкоджено лінії електропередач. Через похолодання у місті призупинили заняття у школах. Уже є розпорядження - відновити постачання тепла до лікарень та дитсадків.

Ще вранці найзатребуванішим предметом у Дніпрі була лопата для боротьби із заметами, а тепер – це гумові чоботи. Сніг, що сипав цілу добу, почав перетворюватися на гігантські калюжі. 

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Півторамісячна норма опадів відучора – це рекорд за останні десять років для Дніпропетровщини. Громадський транспорт у місті працював із затримками. Сьогодні в Дніпрі оголосили канікули.

У самому Дніпрі повалило три тисячі дерев. Вони рвали дроти та блокували рух. Розтрощено три десятки авто, а ще кав'ярні та зупинки.

Сьогодні в області обмежували рух дорогами державного значення. На виїздах із Дніпра - вдень були кілометрові затори.

Надвечір у Дніпрі опадів не прогнозують. Але синоптики попереджають про сильний вітер. 

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