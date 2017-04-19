В Україні впродовж кількох днів очікуються складні погодні умови - ДСНС
20-22 квітня утримається холодна погода.
За прогнозом Гідрометцентру, 20-21 квітня у зв'язку з переміщенням чергового активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Україну засипає снігом: журналісти розповіли про наслідки негоди серед весни (відео)
Так, 20 квітня у Карпатському регіоні, Одеській, Миколаївській областях, а 21 квітня – у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, а також посилення вітру до 15-20 м/с.
Водночас, зазначається, що 20-22 квітня утримається холодна погода: вночі заморозки 0-5°, у північних, а 21 квітня і у західних областях на ґрунті до 8°, вдень температура 1-8° тепла.
Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, з Балкан до України суне черговий циклон - "Петер". Тому 20 квітня, за її прогнозом, на південному заході України очікується складна погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+23°... +11°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+18°... +9°
-
Львів+16°... +8°
-
Миколаїв+23°... +14°
-
Одеса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +11°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+20°... +11°
-
Чернівці+18°... +8°