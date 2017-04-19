В Україні впродовж кількох днів очікуються складні погодні умови - ДСНС

20-22 квітня утримається холодна погода.

Очікується мокрий сніг та сильний вітер / Фото УНІАН

За прогнозом Гідрометцентру, 20-21 квітня у зв'язку з переміщенням чергового активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Так, 20 квітня у Карпатському регіоні, Одеській, Миколаївській областях, а 21 квітня – у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, а також посилення вітру до 15-20 м/с.

Водночас, зазначається, що 20-22 квітня утримається холодна погода: вночі заморозки 0-5°, у північних, а 21 квітня і у західних областях на ґрунті до 8°, вдень температура 1-8° тепла.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, з Балкан до України суне черговий циклон - "Петер". Тому 20 квітня, за її прогнозом, на південному заході України очікується складна погода.