Через аномальний сніг в Україні залишаються знеструмленими більше 500 населених пунктів
Найбільше знеструмлених населених пунктів - у Дніпропетровській області.
Унаслідок несприятливих погодних умов в Україні залишаються знеструмленими 505 населених пунктів у п'яти областях України.
Україну засипає снігом: журналісти розповіли про наслідки негоди серед весни (відео)
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
У Дніпропетровській області залишаються знеструмленими 287 населених пунктів, а відновлено енергопостачання вже в 11 н.п.), у Харківській залишаються без електрики 127н.п. (відновлено 24), в Полтавській - 53 (відновлено 20), у Запорізькій - 24 (відновлено 12) та в Херсонській - 14 (відновлено 2).
Як повідомляв УНІАН, в Україні впродовж кількох днів очікуються складні погодні умови.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+23°... +11°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+18°... +9°
-
Львів+16°... +8°
-
Миколаїв+23°... +14°
-
Одеса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +11°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+20°... +11°
-
Чернівці+18°... +8°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 76 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 28 %
Схід: 05:44
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин