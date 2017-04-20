Через аномальний сніг в Україні залишаються знеструмленими більше 500 населених пунктів

01:28, 20 квітня 2017
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 Найбільше знеструмлених населених пунктів - у Дніпропетровській області.

Фото dsns.gov.ua
Фото dsns.gov.ua

Унаслідок несприятливих погодних умов в Україні залишаються знеструмленими 505 населених пунктів у п'яти областях України.

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Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Дніпропетровській області залишаються знеструмленими 287 населених пунктів, а відновлено енергопостачання вже в 11 н.п.), у Харківській залишаються без електрики 127н.п. (відновлено 24), в Полтавській - 53 (відновлено 20), у Запорізькій - 24 (відновлено 12) та в Херсонській - 14 (відновлено 2).

Як повідомляв УНІАН, в Україні впродовж кількох днів очікуються складні погодні умови.

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