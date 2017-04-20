В Україні сьогодні збережеться холодна погода, на заході і в центрі пройде мокрий сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. У Криму до +16°.

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На сході без опадів. Найтепліше буде в Донецькій області - до +10°. Жителів південних регіонів очікують опади, температура до +16°.

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На заході України в четвер місцями пройде сніг з дощем. Найтепліше буде у Волинській області - до +10°.

У північних областях без опадів, температура - до +8°. У центрі України пройдуть дощі та сніг, температура вдень до +12°.

Прогноз на 20 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки.

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