У Києві сьогодні вдень до +6°, без опадів

08:30, 20 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 квітня в столиці без опадів, вдень до +6°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +3°. Вітер північно-східний, до 5.5 м/с.

В Україні впродовж кількох днів очікуються складні погодні умови - ДСНС

Сонце в столиці зійшло у 05:54, а зайде у 19:59.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. У Криму до +16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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