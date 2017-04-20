У Києві сьогодні вдень до +6°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 квітня в столиці без опадів, вдень до +6°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +3°. Вітер північно-східний, до 5.5 м/с.

Читайте також В Україні впродовж кількох днів очікуються складні погодні умови - ДСНС

Сонце в столиці зійшло у 05:54, а зайде у 19:59.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. У Криму до +16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.