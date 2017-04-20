Сніговий апокаліпсис: в Україні через негоду залишаються знеструмленими 199 населених пунктів

08:57, 20 квітня 2017
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Через ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 199 населених пунктів.

Негодна в Україні / ДСНС
Негода в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на 07:00 20 квітня залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у п’яти областях, а саме: у Харківській – 99 населених пунктів, Дніпропетровській - 72, Полтавській - 14, Херсонській – 9, Запорізькій – 5.

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Рятувальники попереджають, що до 22 квітня у південних, східних та більшості центральних областей відбуватиметься значне погіршення погодних умов. Різке зниження температури повітря, дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, а також різкі пориви вітру подекуди досягають рівня небезпечного явища та вже спричинили чимало незручностей для населення

На 07:00 20 квітня на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

Нагадаємо, 20 квітня у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та інших областях опади припиняться.

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