Через снігопад та сильний вітер в Україні повалено 2500 дерев - ДСНС

У трьох областях України через несприятливі погодні умови зафіксовано падіння близько 2500 дерев.

Негода в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2 тис. 500 дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 року народження.

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 199 населених пунктів.