Квіти перетворились на льодові брили: Дніпро оговтується від нічних морозів (відео)
Всю ніч комунальники прибирали дороги міста, і наразі ними можна проїхати без проблем.
У Дніпрі, який потрапив до епіцентру стихії та квітневого снігопаду, вночі вдарили морози. Як повідомляє ТСН, 200 населених пунктів і досі залишаються без світла, з яких 99 на Харківщині і 72 у Дніпропетровській області.
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Так, у Дніпрі снігопаду наразі немає, проте є мороз - вночі було -5 градусів. Квіти перетворились на льодові брили.
За словами кореспондента, наразі потеплішало до одного градуса морозу. Попри це транспортного колапсу немає - дороги посипані, тому рухатися можна. Комунальники заявляють, що майже 70 одиниць техніки обробляли шляхи усю ніч. Втім, біля будинків та на тротуарах слизько, тож пішоходам треба бути обережними.
"Холодно також у домівках та кількох лікарнях. Містяни скаржаться, що в оселях трохи більше 10 градусів. Своєю чергою, у мерії пояснюють, що місто якраз отримало ліміти на газ. Однак негода створила проблеми для котельнь Дніпра, адже на їхній запуск потрібно від кількох до десяти днів", - розповіла журналіст.
Найближчими годинами у місті прогнозують підвищення температури.
Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Дніпрі стався справжній транспортний колапс через негоду: частину міста паралізували затори, а деякий громадський транспорт перестав ходити. Але найгірша ситуація була за містом: там паралізувало трасу до Кривого Рогу.
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