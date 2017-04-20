Число жертв повеней в Перу зросло до 113

11:00, 20 квітня 2017
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У результаті потужних повеней в Перу загинули 113 людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомив національний центр країни щодо дій у надзвичайних ситуаціях, передає "РИА Новости".

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Ще 17 людей вважаються зниклими безвісти, майже 400 отримали поранення. Своє майно втратили 178 тисяч осіб. Загалом стихія торкнулася більше 1 мільйона жителів Перу.

На думку експертів, настільки сильні повені викликані кліматичними феноменом "Ель-Ніньо" в Тихому океані.

Нагадаємо, не менше 30 людей загинули в результаті повені на північному заході Ірану.

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