У Новомосковську центр міста перетворився на "великий басейн" (фото)

11:57, 20 квітня 2017
1357
0

На центральній вулиці міста велика кількість снігу розтанула і затопила не тільки дороги, а й тротуари.

скриншот
Підтоплення у Новомосковську / скриншот

Після бурану і вітру Новомосковськ потерпає від підтоплення вулиць.

Квіти перетворились на льодові брили: Дніпро оговтується від нічних морозів (відео)

Про це повідомляють мешканці міста, передає Depo.Дніпро.

Зокрема, на центральній вулиці міста велика кількість снігу розтанула і затопила не тільки дороги, а й тротуари.

Люди іронізують с приводу дій місцевої влади, кажучи, що такий паводок став для неї сюрпризом.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Дніпрі стався справжній транспортний колапс через негоду: частину міста паралізували затори, а деякий громадський транспорт перестав ходити. Але найгірша ситуація була за містом: там паралізувало трасу до Кривого Рогу.

соцсети
соцсети

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
76 %
749 мм
3.2 м/с
28 %
Стрічка новин