У Новомосковську центр міста перетворився на "великий басейн" (фото)

На центральній вулиці міста велика кількість снігу розтанула і затопила не тільки дороги, а й тротуари.

Підтоплення у Новомосковську / скриншот

Після бурану і вітру Новомосковськ потерпає від підтоплення вулиць.

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Про це повідомляють мешканці міста, передає Depo.Дніпро.

Зокрема, на центральній вулиці міста велика кількість снігу розтанула і затопила не тільки дороги, а й тротуари.

Люди іронізують с приводу дій місцевої влади, кажучи, що такий паводок став для неї сюрпризом.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Дніпрі стався справжній транспортний колапс через негоду: частину міста паралізували затори, а деякий громадський транспорт перестав ходити. Але найгірша ситуація була за містом: там паралізувало трасу до Кривого Рогу.