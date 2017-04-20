Снігопад почався ще в семи областях України - Укргідрометцентр
В Україні сніговий покрив зберігається в Харківській, Дніпропетровській областях і в Карпатах; снігопад почався у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, а також на півдні Хмельницької, на заході Черкаської, на півночі Одеської та Миколаївської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко під час засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов в Україні.
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Він відзначив суттєве погіршення погодних умов в Україні.
"Північні повітряні маси, які переміщалися на територію України, зумовили зниження температури повітря і заморозки 18 і 19 квітня, особливо складні умови в південних, східних, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, місцями Кіровоградській та Полтавській областях, де пройшли дощі з мокрим снігом", - зазначив Прокопенко.
За його словами, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях кількість опадів становила 25-50 мм - це близько місячної норми. Місцями спостерігалось налипання мокрого снігу, вітер посилювався до 15-21 м/с.
"У Харківській, Дніпропетровській і в окремих пунктах Полтавської, Запорізької і Херсонської областей та на високогір'ї Карпат утворився сніговий покрив висотою від 18 см, місцями – 20-23 см, в місті Харкові – 24 см, а в місті Дніпро – 29 см", - зазначив Прокопенко.
"Станом на 9 годину 20 квітня сніговий покрив зберігається в Харківській, Дніпропетровській областях – заввишки 1-18 см і в Карпатах – до 24 см. Зараз почався сніг у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, на півдні Хмельницької, на заході Черкаської, а також на півночі Одеської та Миколаївської областей", - повідомив заступник директора Укргідрометцентру.
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