Снігопад почався ще в семи областях України - Укргідрометцентр

В Україні сніговий покрив зберігається в Харківській, Дніпропетровській областях і в Карпатах; снігопад почався у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, а також на півдні Хмельницької, на заході Черкаської, на півночі Одеської та Миколаївської областей.

Снігопад почався ще в семи областях України / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко під час засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов в Україні.

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Він відзначив суттєве погіршення погодних умов в Україні.

"Північні повітряні маси, які переміщалися на територію України, зумовили зниження температури повітря і заморозки 18 і 19 квітня, особливо складні умови в південних, східних, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, місцями Кіровоградській та Полтавській областях, де пройшли дощі з мокрим снігом", - зазначив Прокопенко.

За його словами, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській областях кількість опадів становила 25-50 мм - це близько місячної норми. Місцями спостерігалось налипання мокрого снігу, вітер посилювався до 15-21 м/с.

"У Харківській, Дніпропетровській і в окремих пунктах Полтавської, Запорізької і Херсонської областей та на високогір'ї Карпат утворився сніговий покрив висотою від 18 см, місцями – 20-23 см, в місті Харкові – 24 см, а в місті Дніпро – 29 см", - зазначив Прокопенко.

"Станом на 9 годину 20 квітня сніговий покрив зберігається в Харківській, Дніпропетровській областях – заввишки 1-18 см і в Карпатах – до 24 см. Зараз почався сніг у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, на півдні Хмельницької, на заході Черкаської, а також на півночі Одеської та Миколаївської областей", - повідомив заступник директора Укргідрометцентру.