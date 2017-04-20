Синоптики очікують істотного потепління в Україні тільки з 26 квітня

12:09, 20 квітня 2017
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Істотне потепління на всій території України очікується тільки з 26 квітня.

Холодна погода в Україні буде триматися до 26 квітня / УНІАН
Холодна погода в Україні буде триматися до 26 квітня / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов в Україні повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

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"22-25 квітня зберігатиметься холодна погода. Нічні заморозки – 0-5 градусів. У південній частині температура 1-6 градусів тепла, вдень 6-12 градусів тепла. Часто будуть проходити дощі. Вночі місцями можливий мокрий сніг", - сказав він.

"Істотного потепління на всій території України ми очікуємо тільки з 26 квітня", - зазначив Прокопенко.

Нагадаємо, в Україні сніговий покрив зберігається в Харківській, Дніпропетровській областях і в Карпатах; снігопад почався ще у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, а також на півдні Хмельницької, на заході Черкаської, на півночі Одеської та Миколаївської областей.

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