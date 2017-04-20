В Україні продовжать погіршуватися погодні умови - Укргідрометцентр

В Україні, крім півночі та сходу, вітер посилюватиметься до 15-22 м/с, збережеться холодна погода, вночі заморозки.

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В Україні 20 та 21 квітня через циклон з Балкан продовжать ускладнюватися погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко під час засідання міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов в Україні.

«У зв’язку з тим, що через територію України переміщується черговий активний циклон з Балкан, 20 та 21 квітня ми знову очікуємо складних погодних умов», - заявив він.

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«У південних, центральних та східних областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Вдень 20 квітня в Карпатському регіоні, Одеській та Миколаївській областях, вночі 21 квітня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, а вдень 21 квітня ще й в Полтавській та Харківській областях – сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу», - додав Прокопенко.

За його словами, в Україні, крім півночі та сходу, вітер посилюватиметься до 15-22 м/с, збережеться холодна погода, вночі заморозки.

«Вдень температура буде 5-10 градусів тепла, в центральних, Одеській, Миколаївській областях буде хмарно та опади – 1-6 градусів тепла, на високогір’ї Карпат буде до 10 градусів морозу», - зазначив Прокопенко.