До Одеської області повернулася зима (фото, відео)

У місті Подольськ та інших населених пунктах на півночі Одеської області у четвер, 20 квітня, випав сніг.

В Одеській області випав сніг / Думська, Скіф

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

У самій Одесі вночі погіршилися погодні умови. Почався сильний шквалистий вечір, пішов дощ з мокрим снігом, повідомляє "Думська".

Відзначається, що на дорожній рух у місті негода вплинула незначно. Заторів практично немає, міський транспорт ходить справно.