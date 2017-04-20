До Одеської області повернулася зима (фото, відео)

12:43, 20 квітня 2017
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У місті Подольськ та інших населених пунктах на півночі Одеської області у четвер, 20 квітня, випав сніг.

В Одеській області випав сніг / Думська, Скіф
В Одеській області випав сніг / Думська, Скіф

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

У самій Одесі вночі погіршилися погодні умови. Почався сильний шквалистий вечір, пішов дощ з мокрим снігом, повідомляє "Думська".

Відзначається, що на дорожній рух у місті негода вплинула незначно. Заторів практично немає, міський транспорт ходить справно.

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