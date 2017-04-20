Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Сьогодні, 20 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах очікується лавинна небезпека /УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 20 квітня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, істотне потепління на всій території України очікується тільки з 26 квітня.