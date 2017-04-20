Синоптик розповіла, коли в Україні запанує весняне тепло до +20°
До України 25-26 квітня прийде потепління.
25-26 квітня в Україні прогнозується +18+20°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 21 квітня балканський циклон посуватиметься по східній горизонталі, тому складні погодні умови очікуються у Чернівецькій, на півдні Хмельницької області, усій південній частині, на Одещині, Миколаївщині, а також Черкащині, Полтавщині та Харківщині.
До України суне балканський циклон "Петер" (карти)
"Складні погодні умови - це дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер", - додала синоптик. За словами Діденко, циклон "погуляє" й у Херсоні, Запоріжжі, Донецьку та Луганську, але там переважатиме дощ.
На решті території триватиме суха погода, найближчої ночі від +2° до -4°, вдень у п'ятницю 0°+6°, лише у Приазов'ї, в Криму, на Волині та Рівненщині до +8+12°. У Києві завтра без опадів, найближчої ночі -1-3°, вдень близько +6+7°.
"Загально 22 та 23 квітня ночі ще холодні, вдень трохи потепліє до +7+12°, але очікується дощі", - йдеться у прогнозі синоптика.
"Невелике потепління почнеться 22-23 квітня, а 24, 25, 26 квітня до нас прийде вже справжня тепла весняна погода з температурою повітря до +20°!" - додала Діденко.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+23°... +11°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+18°... +9°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+23°... +14°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +11°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+20°... +11°
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Чернівці+18°... +8°