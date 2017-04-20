Синоптик розповіла, коли в Україні запанує весняне тепло до +20°

14:06, 20 квітня 2017
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До України 25-26 квітня прийде потепління.

До України нарешті прийде тепло / Фото УНІАН
До України нарешті прийде тепло / Фото УНІАН

25-26 квітня в Україні прогнозується +18+20°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. 

За її словами, 21 квітня балканський циклон посуватиметься по східній горизонталі, тому складні погодні умови очікуються у Чернівецькій, на півдні Хмельницької області, усій південній частині, на Одещині, Миколаївщині, а також Черкащині, Полтавщині та Харківщині.

До України суне балканський циклон "Петер" (карти)

"Складні погодні умови - це дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер", - додала синоптик. За словами Діденко, циклон "погуляє" й у Херсоні, Запоріжжі, Донецьку та Луганську, але там переважатиме дощ. 

На решті території триватиме суха погода, найближчої ночі від +2° до -4°, вдень у п'ятницю 0°+6°, лише у Приазов'ї, в Криму, на Волині та Рівненщині до +8+12°. У Києві завтра без опадів, найближчої ночі -1-3°, вдень близько +6+7°.

"Загально 22 та 23 квітня ночі ще холодні, вдень трохи потепліє до +7+12°, але очікується дощі", - йдеться у прогнозі синоптика.

"Невелике потепління почнеться 22-23 квітня, а 24, 25, 26 квітня до нас прийде вже справжня тепла весняна погода з температурою повітря до +20°!" - додала Діденко.

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