Повінь на заході Індонезії зруйнувала сотні будинків

14:40, 20 квітня 2017
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У результаті повені в індонезійській провінції Ачех загинули дві людини.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще одина людина пропала безвісти, стихія зруйнувала сотні будинків, передає Xinhua з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха країни.

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Повідомляється, що потужні зливи викликали катастрофу в районах Ачех Тенгара і Ачех Барат. Зараз тривають пошуки зниклого, ще троє осіб, змитих потоком, були знайдені без свідомості.

Вода зруйнувала 298 будинків, змусивши велике число людей покинути будинки і сховатися в мечетях і інших безпечних місцях.

Нагадаємо, не менш 30 людей загинули в результаті повені на північному заході Ірану.

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