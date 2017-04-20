В Одесі вирує шторм через негоду (фото)

З самого ранку у регіоні йшов сильний дощ, який перейшов в мокрий сніг.

Шторм на морі зумовлений погіршенням погоди / odesa.depo.ua

В Одесі через непритаманні для квітня погодні умови окрім транспортного колапсу, почало штормити і море, пише "Depo.Одеса".

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На півдні Одеської області з самого ранку йшов сильний дощ, який перейшов в мокрий сніг.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у місті Подольськ та інших населених пунктах на півночі Одеської областіу четвер, 20 квітня, випав сніг.