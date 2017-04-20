В Одесі вирує шторм через негоду (фото)
З самого ранку у регіоні йшов сильний дощ, який перейшов в мокрий сніг.
В Одесі через непритаманні для квітня погодні умови окрім транспортного колапсу, почало штормити і море, пише "Depo.Одеса".
На півдні Одеської області з самого ранку йшов сильний дощ, який перейшов в мокрий сніг.
Синоптик розповіла, коли в Україні запанує весняне тепло до +20°
Аномальний шторм в Одесі розганяє двометрові хвилі
Як повідомляв УНІАН раніше, у місті Подольськ та інших населених пунктах на півночі Одеської областіу четвер, 20 квітня, випав сніг.
В Україну в середині квітня повернулася зима
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+23°... +11°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+18°... +9°
-
Львів+16°... +8°
-
Миколаїв+23°... +14°
-
Одеса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +11°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+20°... +11°
-
Чернівці+18°... +8°
Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 76 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 28 %
Схід: 05:44
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин