У результаті сходу зсуву в Колумбії загинули 19 осіб

У результаті сходу зсуву в колумбійському місті Манісалес загинули 19 осіб.

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Ще шестеро вважаються зниклими без вісті, передає "РИА Новости" з посиланням на Tiempo.

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Муніципальний комітет з управління ризиками оголосив у Манісалесі ситуацію стихійного лиха і тривогу "червоного" рівня. Від зсуву постраждали як мінімум 25 міських районів, зруйновано 75 будинків, а 400 родин були евакуйовані.

Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос знаходиться в Манісалесі, щоб на місці керувати рятувальною операцією і наданням допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у результаті повені в індонезійській провінції Ачех загинули дві людини.