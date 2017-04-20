Завтра в Україні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі і сніг (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.
На сході пройдуть дощі і мокрий сніг. Найтепліше буде в Донецькій області - до +10°. Жителів південних регіонів очікують дощі, температура до +9°.
Синоптики очікують істотного потепління в Україні тільки з 26 квітня
На заході України у п'ятницю без опадів. Найтепліше буде у Волинській області - до +11°.
У північних областях без опадів, температура - до +8°. У центрі України очікуються дощі та сніг, температура вдень до +12°.
За народним прогнозом, 21 квітня - день Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч - спекотне сухе літо.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 квітня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+23°... +11°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+18°... +9°
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Львів+16°... +8°
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Миколаїв+23°... +14°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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