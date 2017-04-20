Завтра в Україні збережеться прохолодна погода, місцями пройдуть дощі і сніг (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.

В Україні завтра продовжить йти сніг / УНІАН

На сході пройдуть дощі і мокрий сніг. Найтепліше буде в Донецькій області - до +10°. Жителів південних регіонів очікують дощі, температура до +9°.

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На заході України у п'ятницю без опадів. Найтепліше буде у Волинській області - до +11°.

У північних областях без опадів, температура - до +8°. У центрі України очікуються дощі та сніг, температура вдень до +12°.

За народним прогнозом, 21 квітня - день Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч - спекотне сухе літо.

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