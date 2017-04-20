Завтра в Києві пройде дощ, вдень до +8°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +8°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +6°. Вітер північний і північно-східний, до 5.7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:52, а зайде о 20:01.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Вночі очікуються заморозки.

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