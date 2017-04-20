Синоптик пояснила причини негоди в Україні та розповіла, чи варто Києву готуватися до снігового армагедону

Діденко пояснила причини квітневої негоди в Україні.

Низку областей України замело снігом / Фото УНІАН

Різке ускладнення погодних умов в Україні спровокував циклон, який зародився в районі Чорного моря. Про це в інтерв'ю Главкому розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, оскільки циклон південний, це викликало здивування у людей від кількості снігу, який призвів до величезних збитків. "Справа в тому, що минулого тижня на Україну вже сіла арктична повітряна маса. А поєднання циклону, який зазвичай приносить опади, з охолодженою земною поверхнею, з прохолодним повітрям викликало ось таку негоду", - пояснила синоптик й додала, що найбільше постраждав південь, схід України, центральні області.

Читайте також В Україні впродовж кількох днів очікуються складні погодні умови - ДСНС

А наступний циклон, який уже зараз провокує негоду в західних областях, частково на півдні, зокрема й в Одесі, переміщується у центральні області. "Цей циклон зародився на Балканах й звідти прийшов до нас. Причина снігу та сама – теплий циклон зіткнувся з охолодженим повітрям", - заявила синоптик.

Також Діденко розповіла, чи слід у Києві чекати на таку кількість снігу, яка випала на сході та півдні країни: "Ні. 22 і 23 квітня очікується незначне потепління та невеликі дощі".

Раніше вона прогнозувала, що 25-26 квітня в Україні прогнозується +18+20°.