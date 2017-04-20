Із заходу України циклон знову суне на схід

Україну затисло між двох циклонів.

Схід України знову потрапить під удар негоди / kh.depo.ua

У Карпатах випало зо 20 сантиметрів снігу, там уночі прогнозують до 10 морозу. Припорошило Львівщину, Закарпаття, Одещину, Вінниччину та Буковину. Із заходу України циклон знову прямує на схід, йдеться в сюжеті ТСН.

Україну затисло між двох циклонів. Щойно один пройшовся сходом країни, за два дні тут випала місячна норма снігу, з боку Балкан Україну накрив новий циклон "Петер". Дощ із мокрим снігом, налипання мокрого снігу, а на додачу сильний вітер - до 20 метрів за секунду. Усе це очікують у південних, центральних та західних областях. Ще одну порцію негоди прогнозують і на сході країни.

Крім того, квітневий сніг укрив Вінниччину. Засніжило ближче до обіду. Синоптики прогнозують, що до кінця дня область геть засипле снігом.

Від ночі сніжить у Прикарпатті. Щоправда, засипає лише гірські райони. Випало до 20 сантиметрів.

Рух на дорогах не ускладнений. Перевали проїзні: на Вишківському працює снігоочисна техніка. Усі інші без переметів. Натоміть рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах. У високогір'ях Карпат удень обіцяють до мінус десяти морозу.

Читайте також Синоптик пояснила причини негоди в Україні та розповіла, чи варто Києву готуватися до снігового армагедону

Мокрий сніг із дощем на Львівщині, в Одесі, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Погіршення погодних умов очікують на Хмельниччині, Полтавщині, Черкащині, Миколаївщині та Харківщині. Столицю негода знов омине, найближчої ночі в Києві до 3 градусів морозу, удень близько 7 тепла. Фактично по всій території України вночі заморозки, навіть до -5. Удень до +10.

Надзвичайники збирають позачергове засідання. За дві доби потрощено 2 тисячі дерев, в 6 областях знеструмлено півтисячі населених пунктів.

До нової порції стихії, кажуть, готові. Якщо доведеться, обмежать рух вантажного транспорту. Водіям на літній гумі радять на кілька днів пересісти на громадський транпорт.

Похазяйнує циклон у Херсоні, Запоріжжі, Донецьку та Луганську. Але там минеться без снігу, лише дощитиме. На вихідних стовпчик термометра поволі полізе вгору, циклон піде з України. І вже наступного тижня повернеться весна і сонячна погода подекуди до 20 градусів тепла.