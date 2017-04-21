Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода, пройдуть дощі і сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. В центрі до +12°.

В Україні місцями пройде сніг / УНІАН

На сході пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде в Донецькій області - до +10°. Жителів південних регіонів очікують опади, температура до +9°.

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На заході України в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Найтепліше буде у Волинській області - до +11°.

У північних областях без опадів, температура - до +8°. У центрі України пройдуть дощі та сніг, температура вдень до +12°.

Прогноз на 21 преля / УНІАН

За народним прогнозом, 20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки.

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