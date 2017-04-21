У Києві сьогодні без опадів, вдень до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 квітня, у столиці без опадів, вдень до +9°.

Сьогодні в Києві без опадів / ourgreenworld.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:52, а зайде о 20:01.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. В центрі до +12°.

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