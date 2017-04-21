Негода в Україні: у шести областях залишаються знеструмленими 318 населених пунктів
В Україні станом на ранок 21 квітня залишаються знеструмленими через негоду 318 населених пунктів у шести областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Синоптики очікують істотного потепління в Україні тільки з 26 квітня
Зокрема, в Одеській області без електропостачання 245 н. п., Миколаївській – 14 н. п., Харківській – 23 н. п., Дніпропетровській – 32 н. п., Херсонській – 3 н.п. та Запорізькій – 1 н. п.
Бригадами обленерго тривають роботи по відновленню електропостачання населених пунктів.
При цьому в ДСНС відзначають, що протягом 19-20 квітня аварійні бригади обленерго відновили електропостачання 485 населених пунктів у шести областях, які були знеструмлені 18-20 квітня в результаті погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту і обривів ліній електропередач.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +8°
-
Дніпро+22°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запоріжжя+23°... +14°
-
Івано-Франківськ+19°... +7°
-
Київ+19°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+25°... +13°
-
Луцьк+17°... +9°
-
Львів+17°... +8°
-
Миколаїв+23°... +13°
-
Одеса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +9°
-
Сімферополь+25°... +14°
-
Суми+20°... +10°
-
Тернопіль+17°... +8°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницький+17°... +7°
-
Черкаси+21°... +11°
-
Чернігів+19°... +10°
-
Чернівці+20°... +8°