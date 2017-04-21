Негода в Україні: у шести областях залишаються знеструмленими 318 населених пунктів

В Україні станом на ранок 21 квітня залишаються знеструмленими через негоду 318 населених пунктів у шести областях.

Негода в Україні / ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також Синоптики очікують істотного потепління в Україні тільки з 26 квітня

Зокрема, в Одеській області без електропостачання 245 н. п., Миколаївській – 14 н. п., Харківській – 23 н. п., Дніпропетровській – 32 н. п., Херсонській – 3 н.п. та Запорізькій – 1 н. п.

Бригадами обленерго тривають роботи по відновленню електропостачання населених пунктів.

При цьому в ДСНС відзначають, що протягом 19-20 квітня аварійні бригади обленерго відновили електропостачання 485 населених пунктів у шести областях, які були знеструмлені 18-20 квітня в результаті погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту і обривів ліній електропередач.