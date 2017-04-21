Через негоду в Одеській області скасували заняття у школах

У п'ятницю, 21 квітня, занять у школах Одеської області не буде.

Негода в Одесі / Думська, Скіф

Таке рішення прийняв оперативний штаб облдержадміністрації з ліквідації наслідків негоди, повідомляє "Думська".

Читайте також Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода, пройдуть дощі і сніг (карта)

"Хоча в соціальних установах дотримуються температурного режиму, було прийнято рішення скасувати заняття в школах", - повідомили в ОДА.

Очікується, що 21 квітня погодні умови на території області будуть залишатися складними: сильні опади, налипання мокрого снігу, пориви вітру, снігопади. Погода нормалізується 22 квітня.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 21 квітня залишаються знеструмленими через негоду 318 населених пунктів у шести областях.