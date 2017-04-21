В аеропорту Одеси скасували деякі рейси через негоду
Причина скасування рейсів – різкі пориви вітру, мокрий сніг.
У міжнародному аеропорту «Одеса» через негоду скасували кілька рейсів. Як повідомили УНІАН в аеропорту, через негоду авіакомпанія скасувала виліт до Тель-Авіва (Ізраїль), запланований на 21 квітня на 01.45, і до Стамбула (Туреччина), який повинен був відбутися 20 квітня о 21.40.
Також не прибув борт із Тель-Авіва, очікувався сьогодні о 04.00.
В Одесі вирує шторм через негоду (фото)
Причина скасування рейсів – різкі пориви вітру, мокрий сніг.
Зазначається, що інші рейси поки виконуються за розкладом.
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня в Одесі був сильний вітер, дощ та мокрий сніг. Сьогодні, за даними синоптиків, на Одещині також очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру 15-20 м/с.
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.
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