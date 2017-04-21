На ділянці дороги Київ-Одеса через снігопад обмежили рух вантажівок
Через погіршення погодних умов на ділянці дороги Київ-Одеса обмежили рух вантажівок.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"У зв’язку з погіршенням погодних умов з 19 год. 20 квітня введено заборону руху для вантажних та великогабаритних автомобілів на ділянці дороги Київ-Одеса (308-464 кілометр)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 21 квітня залишаються знеструмленими через негоду 318 населених пунктів у шести областях.
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