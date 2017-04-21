На ділянці дороги Київ-Одеса через снігопад обмежили рух вантажівок

10:58, 21 квітня 2017
668

Через погіршення погодних умов на ділянці дороги Київ-Одеса обмежили рух вантажівок.

Фото УНІАН
На ділянці дороги Київ-Одеса обмежили рух вантажівок /  УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Через негоду в Одеській області скасували заняття у школах

"У зв’язку з погіршенням погодних умов з 19 год. 20 квітня введено заборону руху для вантажних та великогабаритних автомобілів на ділянці дороги Київ-Одеса (308-464 кілометр)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 21 квітня залишаються знеструмленими через негоду 318 населених пунктів у шести областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
757 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин