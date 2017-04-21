Поліція Дніпра звернулася до жителів міста у зв'язку з наближенням нового циклону
Городян просять утриматися від поїздок на власних автомобілях.
Співробітники правоохоронних органів Дніпра звернулися до городян. Звернення пов'язане з різким погіршенням погодних умов.
Так, за словами співробітників патрульної поліції Дніпра, городян просять утриматися від поїздок на власних автомобілях. Крім того, патрульна поліція настійно рекомендує жителям суворо дотримуватися правил дорожнього руху і не ускладнювати проїзд комунальної техніки.
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Нагадаємо, що сьогодні в Дніпрі оголошено штормове попередження і снігопади.
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