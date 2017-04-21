Поліція Дніпра звернулася до жителів міста у зв'язку з наближенням нового циклону

11:51, 21 квітня 2017
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Городян просять утриматися від поїздок на власних автомобілях.

У Дніпрі почалося активне танення снігових заметів /
У Дніпрі почалося активне танення снігових заметів / скрішот

Співробітники правоохоронних органів Дніпра звернулися до городян. Звернення пов'язане з різким погіршенням погодних умов.

Так, за словами співробітників патрульної поліції Дніпра, городян просять утриматися від поїздок на власних автомобілях. Крім того, патрульна поліція настійно рекомендує жителям суворо дотримуватися правил дорожнього руху і не ускладнювати проїзд комунальної техніки.

На ділянці дороги Київ-Одеса через снігопад обмежили рух вантажівок

Нагадаємо, що сьогодні в Дніпрі оголошено штормове попередження і снігопади.

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