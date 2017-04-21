Вихідні в Україні пройдуть з дощами та мокрим снігом (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. У всіх регіонах збережеться прохолодна погода.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +2°, вдень +11°. У неділю гроза, +1°...+10°.
У Львові завтра очікується злива, вночі +1°, вдень +8°. У неділю також очікуються опади, -1°...+8°.
Через негоду в Одеській області скасували заняття у школах
У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +10°, пройде дощ. У неділю вночі 0°, вдень +9°, гроза.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря 0°...+10°. У неділю до +9°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +1°, вдень +12°. У неділю 0°...+10°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю 0°...+9°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +1°...+10°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +1°...+10°. У неділю +2°...+9°, злива.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +3°, вдень +12°. У неділю пройде дощ, температура до +7°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +1°, вдень +11°. У неділю температура до +9°, злива.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю +2°...+11°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +3°. У неділю пройде сніг, вночі -10°, вдень +2°.
У Моршині на Львівщині в суботу очікуються опади, вночі 0°, вдень +9°. У неділю пройде дощ, вночі +1°, вдень до +9°.
У Трускавці в суботу злива, температура до +11°. У неділю температура вдень +8°, пройде дощ.
У Сваляві завтра очікуються опади, +7°, у неділю можливий дощ з грозою, температура повітря -2° ...+7°.
У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +3°, вдень до +12°. У неділю хмарно, до +11°.
У Бердянську на вихідних очікуються дощі, у суботу температура +3° ...+12°, у неділю до +9°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +8°
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Дніпро+22°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запоріжжя+23°... +14°
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Івано-Франківськ+19°... +7°
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Київ+19°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+25°... +13°
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Луцьк+17°... +9°
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Львів+17°... +8°
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Миколаїв+23°... +13°
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Одеса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+20°... +10°
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Тернопіль+17°... +8°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницький+17°... +7°
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Черкаси+21°... +11°
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Чернігів+19°... +10°
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Чернівці+20°... +8°