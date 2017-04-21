Вихідні в Україні пройдуть з дощами та мокрим снігом (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. У всіх регіонах збережеться прохолодна погода.

На вихідних в Україні продовжать йти дощі і сніг / УНІАН

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +2°, вдень +11°. У неділю гроза, +1°...+10°.

У Львові завтра очікується злива, вночі +1°, вдень +8°. У неділю також очікуються опади, -1°...+8°.

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У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +10°, пройде дощ. У неділю вночі 0°, вдень +9°, гроза.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря 0°...+10°. У неділю до +9°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +1°, вдень +12°. У неділю 0°...+10°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю 0°...+9°, пройде дощ.

Прогноз на 22 квітня / УНІАН

Прогноз на 23 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +1°...+10°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +1°...+10°. У неділю +2°...+9°, злива.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +3°, вдень +12°. У неділю пройде дощ, температура до +7°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +1°, вдень +11°. У неділю температура до +9°, злива.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю +2°...+11°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +3°. У неділю пройде сніг, вночі -10°, вдень +2°.

У Моршині на Львівщині в суботу очікуються опади, вночі 0°, вдень +9°. У неділю пройде дощ, вночі +1°, вдень до +9°.

У Трускавці в суботу злива, температура до +11°. У неділю температура вдень +8°, пройде дощ.

У Сваляві завтра очікуються опади, +7°, у неділю можливий дощ з грозою, температура повітря -2° ...+7°.

У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +3°, вдень до +12°. У неділю хмарно, до +11°.

У Бердянську на вихідних очікуються дощі, у суботу температура +3° ...+12°, у неділю до +9°.

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