Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

13:04, 21 квітня 2017
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Протягом 21-22 квітня в Україні очікуються складні погодні умови.

В Украине ожидаются заморозки / УНИАН
В Україні очікуються заморозки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, 21 квітня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру 15-20 м/с.

Протягом 21-22 квітня вночі очікуються заморозки 0-5°.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 квітня, через негоду в школах Одеської області скасували заняття. 

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