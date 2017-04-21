Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

Протягом 21-22 квітня в Україні очікуються складні погодні умови.

В Україні очікуються заморозки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, 21 квітня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру 15-20 м/с.

Протягом 21-22 квітня вночі очікуються заморозки 0-5°.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 квітня, через негоду в школах Одеської області скасували заняття.