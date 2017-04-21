У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

14:35, 21 квітня 2017
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У п'ятницю, 21 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 21 квітня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. У всіх регіонах збережеться прохолодна погода.

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