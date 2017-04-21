У Миколаївській області кількість знеструмлених через негоду населених пунктів зросла до 62

У Миколаївській області через складні погодні умови знеструмлено 62 населених пункти.

Негода в Україні / УНІАН

Про це УНІАН повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

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У відомстві також повідомляють, що рятувальники області за добу здійснили 11 виїздів, щоб допомогти населенню, яке постраждало через ускладнення погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 08:00 через негоду було знеструмлено 318 населених пунктів у шести областях, в тому числі у Миколаївській - 14 населених пунктів.