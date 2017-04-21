Через сильний вітер в Одеській області знеструмлено майже 250 населених пунктів

16:07, 21 квітня 2017
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В Одеській області через негоду знеструмлено 245 населених пунктів. 

Негода в Одесі / УНІАН
Негода в Одесі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на ПАТ "Одесаобленерго".

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Зокрема, в Ізмаїльському районі світла немає в 30 н. п., Подільському - 113 н. п., Білгород-Дністровському - 102 н. п.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено  36  бригад, 110 працівників та 39 одиниць техніки.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов на ділянці дороги Київ-Одеса обмежили рух вантажівок.

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