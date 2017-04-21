Одеська область готується до нового удару квітневої негоди, пориви вітру досягають 27 м/с

У регіоні без напруги залишились 305 населених пунктів.

В Одесі лютує квітнева негода / Фото УНІАН

На Одещині через балканський циклон знеструмленими виявились понад 300 населених пунктів, регіон готується до нового удару стихії. Упродовж ночі рятувальники визволяли з заметів на трасах сотні машин, а через застряглі фури утворювалися затори.

Наразі в області скасували заняття в школах та закрили кілька автовокзалів, повідомляється у сюжеті ТСН.

На трасі Одеса – Кучурган здійнявся сильний вітер. Втім дорога, яка цієї ночі полонила десятки вантажівок через замети, вже проїзна. Трасу чистила снігоприбиральна техніка. Водії стверджують, що деяким колегам довелось ночувати на дорозі.

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Трьом пасажирським автобусам рятувальники допомогли продовжити рух за маршрутом, два з яких забуксували на підйомі, ще один з'їхав на узбіччя. На трасі Київ - Одеса напередодні утворився 15-кілометровий затор. При цьому пасажири загалом задоволені ситуацією на автошляхах і роботою комунальників.

Слід зазначити, що в регіоні без напруги залишились 305 населених пунктів. Ситуація з електропостачанням сіл ще більше ускладнилася: посилюється вітер, пориви сягають 25-27 метрів за секунду.

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. У всіх регіонах збережеться прохолодна погода.