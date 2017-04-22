У чотирьох областях через негоду без світла залишаються майже 230 населених пунктів

09:53, 22 квітня 2017
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Найбільше знеструмлених населених пунктів в Одеській області - 178.

Знеструмленими, станом на ранок, залишаються 229 населених пунктів / ДСНС
Знеструмленими, станом на ранок, залишаються 229 населених пунктів / ДСНС

У чотирьох областях України через негоду залишаються знеструмленими майже 230 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач 18 квітня сталося знеструмлення населених пунктів у декількох областях України.

У Миколаївській області кількість знеструмлених через негоду населених пунктів зросла до 62

Станом на 7.00 залишаються знеструмленими 229 населених пунктів у чотирьох областях: в Одеській – 178, у Дніпропетровській – 31, у Харківській – 16 та в Кіровоградській – 4.

Також повідомляється, що на дорогах державного та регіонального значення заторів не зафіксовано.

До ліквідації наслідків негоди залучено більш як 2 тис. чоловік та 548 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одеській області через негоду знеструмлено 245 населених пунктів. Зокрема, в Ізмаїльському районі світла немає в 30 н. п., Подільському - 113 н. п., Білгород-Дністровському - 102 н. п.

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