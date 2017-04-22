У Київській області 23-25 квітня очікуються заморозки

20:56, 22 квітня 2017
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На Київщині 23-25 квітня утримається холодна погода.

Укргідрометцентр попереджає про похолодання у Київській області 23-25 квітня.

Як повідомляється на сайті ДСНС, на Київщині 23-25 квітня утримається холодна погода, вночі приморозки 0-5°.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок негоди на сьогодні залишаютьсязнеструмленими майже 230 населених пунктів у чотирьох областях України.

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