У Київській області 23-25 квітня очікуються заморозки

На Київщині 23-25 квітня утримається холодна погода.

Укргідрометцентр попереджає про похолодання у Київській області 23-25 квітня.

Як повідомляється на сайті ДСНС, на Київщині 23-25 квітня утримається холодна погода, вночі приморозки 0-5°.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок негоди на сьогодні залишаютьсязнеструмленими майже 230 населених пунктів у чотирьох областях України.