В Україні через негоду без світла залишаються понад 70 населених пунктів у трьох областях

Найбільше постраждала Одеська область.

Десятки населених пунктів залишаються без світла / Фото УНІАН

В Україні станом на ранок 23 квітня знеструмлено через негоду 71 населений пункт у трьох областях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, без електропостачання в Одеській залишаються 54 н.п., у Дніпропетровській – 16 н.п., у Харківській – 1 н.п.

Бригади обленерго продовжують роботи з відновлювання електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

При цьому в ДСНС зазначають, що 22 квітня відновлено електропостачання 158 населених пунктів в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях, які були знеструмлені 18-20 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.