В Україні через негоду без світла залишаються понад 70 населених пунктів у трьох областях
Найбільше постраждала Одеська область.
В Україні станом на ранок 23 квітня знеструмлено через негоду 71 населений пункт у трьох областях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Одеська область готується до нового удару квітневої негоди, пориви вітру досягають 27 м/с
Зокрема, без електропостачання в Одеській залишаються 54 н.п., у Дніпропетровській – 16 н.п., у Харківській – 1 н.п.
Бригади обленерго продовжують роботи з відновлювання електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.
При цьому в ДСНС зазначають, що 22 квітня відновлено електропостачання 158 населених пунктів в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях, які були знеструмлені 18-20 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.
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