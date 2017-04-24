Україну сьогодні накриють дощі, на півдні вдень до +12° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 24 квітня, в Україні пройдуть дощі. На півдні та сході до +12°.
На сході пройдуть дощі. Найтепліше буде в Донецькій області - до +12°. Жителів південних регіонів також очікують опади, температура до +12°.
У Київській області 23-25 квітня очікуються заморозки
На заході України в понеділок хмарно з проясненнями, температура вдень до +10°.
У північних областях очікуються дощі, температура - до +10°. У центрі України очікуються дощі, місцями з грозами. Температура вдень до +11°.
За народним прогнозом, 24 квітня - день Антипи священномученика. Якщо на Антипа води не розкрилися - літо буде поганим.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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