Україну сьогодні накриють дощі, на півдні вдень до +12° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 24 квітня, в Україні пройдуть дощі. На півдні та сході до +12°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході пройдуть дощі. Найтепліше буде в Донецькій області - до +12°. Жителів південних регіонів також очікують опади, температура до +12°.

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На заході України в понеділок хмарно з проясненнями, температура вдень до +10°.

У північних областях очікуються дощі, температура - до +10°. У центрі України очікуються дощі, місцями з грозами. Температура вдень до +11°.

Прогноз на 24 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 квітня - день Антипи священномученика. Якщо на Антипа води не розкрилися - літо буде поганим.

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