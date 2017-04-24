У Києві сьогодні до +10°, ввечері пройде дощ

08:30, 24 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 квітня в столиці очікується дощ, вдень до +10°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

У Київській області 23-25 квітня очікуються заморозки

Сонце в столиці зійшло у 05:52, а зайде о 20:01.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 квітня, в Україні пройдуть дощі. На півдні та сході до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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