Наслідки снігопаду в Україні: без електрики залишаються 22 населених пункти у двох областях
Найбільше постраждала Одеська область.
У понеділок вранці через негоду знеструмленими залишаються 22 населених пунктів. Про це повідомляє ДСНС.
Одеська область готується до нового удару квітневої негоди, пориви вітру досягають 27 м/с
"Станом на 7 ранку 24 квітня залишаються знеструмленими 22 населених пункти у двох областях: в Одеській – 16 н.п. та в Дніпропетровській – 6 н.п.", - сказано у повідомленні.
В ДСНС відзначили, що за неділю, 23 квітня, аварійні бригади обленерго відновили електропостачання 49 населених пунктів у трьох областях, а саме: у Одеській – 38 н.п., Дніпропетровській - 10 н.п., та Харківській - 1 н.п., які були знеструмлені протягом 18-21 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.
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